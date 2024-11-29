Российские производители договорились снизить цены на молоко и масло в РФ

Производители договорились с торговыми сетями и регуляторами в вопросе снижения цен на ряд социально значимых товаров. Такую информацию передает газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке.
По данным СМИ, среди таких важных товаров молоко и масло. Предполагается, что меры поспособствуют стабилизации ситуации на рынке с учетом высокой инфляции в государстве.
«Началось обновление ценовой политики по социально значимым продуктам», — указано в материале.
Предполагается, что цены снизятся от 10 до 15%. Многие участники рынка уже подтвердили данную информацию.
При этом представители ФАС обратили внимание, что сейчас идет общая работа по стабилизации цен на социальные продукты. Многие торговые сети указали на готовность расширить перечень товаров с ограниченной наценкой на уровне до 10%.
Ранее сообщалось, что цены на импортные продукты, в том числе бананы, шоколад и кофе, могут вырасти. Причиной стал рост курса доллара.