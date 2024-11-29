Финансист Мехтиев: делать банковские вклады лучше на срок до восьми месяцев

Мехтиев отметил, что Банк России прогнозирует заметное снижение инфляции в ближайшие несколько кварталов, что может повлечь за собой снижение ключевой ставки. В связи с этим многие банки предлагают самые привлекательные условия на депозиты сроком 7−8 месяцев, в то время как ставки на годовые вклады заметно ниже.