Финансист Мехтиев: делать банковские вклады лучше на срок до восьми месяцев

Рост ключевой ставки Центрального банка ведет к увеличению процентных ставок по банковским вкладам для физических лиц. Как выбрать оптимальный срок депозита в текущих условиях, рассказал Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек», в интервью агентству «Прайм».
Мехтиев отметил, что Банк России прогнозирует заметное снижение инфляции в ближайшие несколько кварталов, что может повлечь за собой снижение ключевой ставки. В связи с этим многие банки предлагают самые привлекательные условия на депозиты сроком 7−8 месяцев, в то время как ставки на годовые вклады заметно ниже.
По его мнению, сейчас наиболее выгодно размещать средства именно на такой промежуток времени. В случае, если инфляция начнет расти вопреки ожиданиям регулятора, ключевая ставка также увеличится, что сделает будущие вклады еще более доходными.
Ранее сообщалось, что законопроект об увеличении максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона рублей до 3 миллионов рублей будет внесён на рассмотрение нижней палаты парламента.