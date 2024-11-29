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В Челябинской области запускают новую систему налогообложения

Южноуральский регион присоединяется к эксперименту по внедрению новой системы работы с налогами.

Как сообщили в челябинском правительстве, экспериментировать с налогами на Южном Урале начнут с 2025 года. Проект поддержали депутаты Законодательного Собрания Челябинской области.

Система налогообложения в регионе будет автоматизирована и упрощена. Бизнесу не будет обязанности оплачивать страховые взносы и вести книги учета доходов и расходов. Также убирается обязанность сдавать декларации по УСН, страховым взносам и НДФЛ. По мнению чиновников, это должно существенно упростить деятельность микропредприятий. Налог будет рассчитываться автоматически налоговым органом на основании данных контрольно-кассовой техники, уполномоченного банка и сведениям, которые предприниматели занесут в личный кабинет Федеральной налоговой службы.

Отметим, что автоматизированная «упрощенка» будет действовать для ИПшников и микропредприятий, в которых работает не более пяти человек, годовая прибыль не превышает 60 млн рублей, а остаточная стоимость основных средств не выше 150 млн рублей.

налоги