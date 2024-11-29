В Челябинской области запускают новую систему налогообложения

Система налогообложения в регионе будет автоматизирована и упрощена. Бизнесу не будет обязанности оплачивать страховые взносы и вести книги учета доходов и расходов. Также убирается обязанность сдавать декларации по УСН, страховым взносам и НДФЛ. По мнению чиновников, это должно существенно упростить деятельность микропредприятий. Налог будет рассчитываться автоматически налоговым органом на основании данных контрольно-кассовой техники, уполномоченного банка и сведениям, которые предприниматели занесут в личный кабинет Федеральной налоговой службы.