В Челябинской области запускают новую систему налогообложения

Как сообщили в челябинском правительстве, экспериментировать с налогами на Южном Урале начнут с 2025 года. Проект поддержали депутаты Законодательного Собрания Челябинской области.
Система налогообложения в регионе будет автоматизирована и упрощена. Бизнесу не будет обязанности оплачивать страховые взносы и вести книги учета доходов и расходов. Также убирается обязанность сдавать декларации по УСН, страховым взносам и НДФЛ. По мнению чиновников, это должно существенно упростить деятельность микропредприятий. Налог будет рассчитываться автоматически налоговым органом на основании данных контрольно-кассовой техники, уполномоченного банка и сведениям, которые предприниматели занесут в личный кабинет Федеральной налоговой службы.
Отметим, что автоматизированная «упрощенка» будет действовать для ИПшников и микропредприятий, в которых работает не более пяти человек, годовая прибыль не превышает 60 млн рублей, а остаточная стоимость основных средств не выше 150 млн рублей.