Олбани
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили, какие изменения в квартире не нужно согласовывать

Ряд работ без согласования проводить нельзя.

Любые перепланировки в квартире должны быть согласованы, как и некоторые виды ремонтных работ. Подробнее об этом aif.ru рассказала основатель Национального центра перепланировок и реконструкций, Вице-президент Гильдии Риэлторов Москвы, член Опоры России Светлана Гоненко.

«Перепланировка — это установка или демонтаж перегородок, все, что связано с изменением площади. Без согласования подобные работы проводить нельзя», — напомнила эксперт.

Клеить обои, менять двери и окна без изменения проема, делать натяжные потолки, ремонтировать пол можно без согласования, добавила Гоненко.

«Но если делаются теплые полы, это нужно оформлять. Изменения в расстановке сантехнического оборудования, добавление дополнительных раковин и унитазов также нужно согласовывать», — заключила эксперт.

Чтобы получить разрешение на перепланировку, нужно подать в жилинспекцию документ, подтверждающий право собственности, технический паспорт жилья, заявление, проект или эскиз перепланировки в двух экземплярах, письменное согласие жильцов квартиры на вносимые изменения. Ответ обязаны предоставить в течение 45 дней.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин анонсировал снижение цен на жилье в новостройках.

ЖКХ