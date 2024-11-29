Россиянам напомнили, какие изменения в квартире не нужно согласовывать

Чтобы получить разрешение на перепланировку, нужно подать в жилинспекцию документ, подтверждающий право собственности, технический паспорт жилья, заявление, проект или эскиз перепланировки в двух экземплярах, письменное согласие жильцов квартиры на вносимые изменения. Ответ обязаны предоставить в течение 45 дней.