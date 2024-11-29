Игорь Кобзев: Работа по регулированию вопросов энергопотребления продолжается

Напомним, Правительство РФ утвердило изменения в ранее подписанное постановление, увеличив верхние границы объёмов энергопотребления населением в регионах с низким уровнем газификации. К таким регионам относится Иркутская область, уточняет пресс-служба губернатора.
В ходе заседания штаба Игорь Кобзев сообщил, что по изначально установленным диапазонам расчетное количество домохозяйств, которые не попадали в первый (льготный) диапазон, в Иркутской области составляло около 110 тысяч. «Благодаря применению новых расширенных диапазонов в отопительный период нам удалось значительно сократить это число. Это означает, что большинство домохозяйств, использующих электроотопление в отопительный сезон, продолжат платить по привычному социальному тарифу. Важно, что наши доводы были восприняты. Но скажу сразу — это не победа. Остаются вопросы, требующие проработки, так что работа по регулированию вопросов энергопотребления продолжается», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Губернатор обозначил ряд задач, которые необходимо решить в рамках работы штаба. В частности, совместно с гарантирующими поставщиками электрической энергии и органами местного самоуправления муниципальных образований провести уточнение количества потребителей, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками. Разработать решения, позволяющие минимизировать бюрократические процедуры для жителей индивидуальных жилых домов при подтверждении использования электроотопительных установок. Совместно с Институтом энергетических систем имени Мелентьева СО РАН подготовить предложения по актуализации методики расчета нормативов потребления коммунальных услуг.
Губернатор призвал глав муниципальных образований утвердить порядок работы муниципальных штабов и провести работу с домохозяйствами, потребляющими более 7020 кВт*ч в месяц: уточнить их площадь, наличие электроотопления и льготных категорий граждан. Главам поселений — организовать работу по регистрации неучтенных жилых домов: документы на дома и виды их отопления должны соответствовать установленным требованиям.
По итогам января должна быть подготовлена сводная аналитика, какое количество домов не попало в первый диапазон. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области поручено с 1 января 2025 года организовать учет отдельных категорий граждан, которые получают меры социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг, если их энергопотребление превышает лимиты. Председателю Правительства Иркутской области Константину Зайцеву — рассмотреть возможность введения дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан.
Игорь Кобзев также акцентировал внимание на необходимости организовать работу по информированию и консультированию граждан, в том числе в энергосбытовых компаниях, чтобы каждый житель мог получить разъяснения и помощь. Константин Зайцев отметил, что сейчас Правительством РФ принято промежуточное, компромиссное решение. «Мы настроены дальше работать, добиваться справедливых тарифов для жителей Иркутской области. Сегодня Губернатор поставил задачу — продолжить актуализировать платежи жителей для того, чтобы собрать более содержательную доказательную базу для отстаивания интересов на федеральном уровне. Нам необходимо выполнить те задачи, которые поставил глава региона. Мы основываемся на том, что не все домовладения сегодня находятся в приборах учета. Второе — мы не видим сегодня, действительно ли это отопление или это потребление на другие цели, в том числе на коммерческие. Поэтому сегодня мы рекомендовали штабам на уровне муниципалитетов проанализировать эту работу, начиная с января, чтобы в феврале мы могли сделать свод, кто и что потребляет и на какие нужды», — сказал Константин Зайцев.
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников поблагодарил Игоря Кобзева за активную позицию и отстаивание интересов жителей региона и заверил, что депутатский корпус и дальше будет поддерживать главу области в этой работе. «Губернатор Иркутской области поднял этот вопрос на федеральном уровне, хотя проблема перекоса и несправедливости расходов на отопление домашнего хозяйства остро стоит во многих регионах страны. Спасибо вам, Игорь Иванович, за вашу смелость, за то, что вы этот вопрос подняли на федеральную повестку. Точка еще не поставлена, депутаты вместе с вами, мы готовы вас поддержать», — сказал Александр Ведерников.
«Отмечу, что лично главой Иркутской области Игорем Кобзевым была проделана большая работа. Показательно, что ни один другой губернатор за эту сложную тему не взялся. Решение, которое мы сегодня видим, еще не окончательное. Наша задача сейчас — актуализировать все факторы и параметры, показать цифры, которые отражают реальную картину потребления электроэнергии в разных территориях региона. Это большая совместная работа, которая предстоит губернатору, правительству Приангарья и мэрам территорий. Статистика в конечном итоге и ляжет в основу решения, которое представит Иркутская область на федеральном уровне», — прокомментировал депутат Государственной Думы России Александр Якубовский.
По оценке мэра Киренского района Кирилла Свистелина, вопрос имеет высокую актуальность для жителей северных территорий. «Северная территория — это особая зона ответственности перед людьми, у нас чуть больше половины населения сегодня, в том числе сельского населения, находится на электроотоплении. Мы, конечно, все ждем газ, он будет, но мы понимаем сегодня, что электрическое отопление — это одна из важных тем, которые есть. Я думаю, что нам нужно полностью изучить и проанализировать все домохозяйства в территории и увидеть фактическое потребление электрической энергии людьми», — сказал Кирилл Свистелин.
Главный специалист по электроэнергетическим системам Института систем энергетики имени Мелентьева СО РАН, заслуженный энергетик Иркутской области Владимир Головщиков заверил, что специалисты института также продолжат работу по анализу ситуации. «Губернатор Иркутской области бьется за дело, этот вопрос было сложно отстоять. Многие поддерживают, но не все озвучивают, а надо говорить. Расчеты, выполненные нашим институтом, были сделаны качественно, и мы будем продолжать анализировать ситуацию. Постановление, которое сейчас вышло, промежуточное. Важно проанализировать картину в целом», — сказал Владимир Головщиков.