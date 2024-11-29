Игорь Кобзев: Работа по регулированию вопросов энергопотребления продолжается

Игорь Кобзев также акцентировал внимание на необходимости организовать работу по информированию и консультированию граждан, в том числе в энергосбытовых компаниях, чтобы каждый житель мог получить разъяснения и помощь. Константин Зайцев отметил, что сейчас Правительством РФ принято промежуточное, компромиссное решение. «Мы настроены дальше работать, добиваться справедливых тарифов для жителей Иркутской области. Сегодня Губернатор поставил задачу — продолжить актуализировать платежи жителей для того, чтобы собрать более содержательную доказательную базу для отстаивания интересов на федеральном уровне. Нам необходимо выполнить те задачи, которые поставил глава региона. Мы основываемся на том, что не все домовладения сегодня находятся в приборах учета. Второе — мы не видим сегодня, действительно ли это отопление или это потребление на другие цели, в том числе на коммерческие. Поэтому сегодня мы рекомендовали штабам на уровне муниципалитетов проанализировать эту работу, начиная с января, чтобы в феврале мы могли сделать свод, кто и что потребляет и на какие нужды», — сказал Константин Зайцев.