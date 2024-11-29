Строительный кластер в Хабаровском крае увеличился на четыре резидента

Еще четыре строительных компании стали резидентами промышленно-строительного кластера края. Производители товарного бетона, железобетонных изделий и битума пополнили число участников региональной ассоциации, созданной по поручению президента РФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сейчас в списке участников — 31 организация: 25 производственных предприятий, 4 организации технологической инфраструктуры и 2 вуза. За два последних года резидентами в эксплуатацию было введено шесть новых производств. Для участников кластера предусмотрены преференции. Они дают возможность компаниям-участникам воспользоваться всеми доступными мерами стимулирования деятельности в сфере промышленности.
Поддержка подразумевает, например, субсидирование закупок оборудования, дополнительные льготы. Так, компании могут брать льготные займы под 3% у Фонда развития промышленности Хабаровского края вместо базовых 5%, что, безусловно, выгоднее и дает больше возможностей для развития бизнеса.