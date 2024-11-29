Строительный кластер в Хабаровском крае увеличился на четыре резидента

Сейчас в списке участников — 31 организация: 25 производственных предприятий, 4 организации технологической инфраструктуры и 2 вуза. За два последних года резидентами в эксплуатацию было введено шесть новых производств. Для участников кластера предусмотрены преференции. Они дают возможность компаниям-участникам воспользоваться всеми доступными мерами стимулирования деятельности в сфере промышленности.