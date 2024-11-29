В Самаре спустили на воду новое пассажирское судно проекта PV20S

В четверг, 28 ноября 2024 года, на производственной площадке завода «Нефтефлот» в Самаре состоялась церемония спуска на воду нового пассажирского судна проекта PV20S. Об этом сообщили в ФАУ «Российский морской регистр судоходства».
«Судно предназначено для регулярных пассажирских перевозок на внутригородских и прибрежных линиях», — рассказали в пресс-службе.
Новое судно сделано из стали, имеет два винта и рассчитано на плавание вдоль берега. Впереди расположена рулевая рубка, а сзади — машинное отделение. Для передвижения оно использует гибридную дизель-электрическую энергетическую установку. Судно может вмешать до 200 пассажиров.
Напомним, самарский завод также участвует в строительстве арктического грузопассажирского судна проекта PV27. На стапеле собирается центральная часть корпуса будущего судна, предназначенного для эксплуатации в суровых северных условиях.