В Самаре спустили на воду новое пассажирское судно проекта PV20S

Новое судно сделано из стали, имеет два винта и рассчитано на плавание вдоль берега. Впереди расположена рулевая рубка, а сзади — машинное отделение. Для передвижения оно использует гибридную дизель-электрическую энергетическую установку. Судно может вмешать до 200 пассажиров.