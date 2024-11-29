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Переход автобусов Екатеринбурга на новую систему работы вновь отложили

В Екатеринбурге автобусы начнут работать по брутто-контрактам лишь с 1 февраля. Изначально переход на новую систему планировался еще в октябре.

«В настоящий момент по новой системе ездят все виды общественного транспорта, кроме автобусов. Их переход на новый принцип работы состоится 1 февраля 2025 года — эта дата закреплена в постановлении администрации и не может быть нарушена», — говорится в документе, подписанном мэрией.

Реформу транспорта глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил еще в марте. Теперь выручка от билетов пойдет в бюджет города, а транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. С помощью новой системы чиновники намерены реабилитировать транспортную систему города, на которую постоянно жалуются жители.