Переход автобусов Екатеринбурга на новую систему работы вновь отложили

«В настоящий момент по новой системе ездят все виды общественного транспорта, кроме автобусов. Их переход на новый принцип работы состоится 1 февраля 2025 года — эта дата закреплена в постановлении администрации и не может быть нарушена», — говорится в документе, подписанном мэрией.
Реформу транспорта глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил еще в марте. Теперь выручка от билетов пойдет в бюджет города, а транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. С помощью новой системы чиновники намерены реабилитировать транспортную систему города, на которую постоянно жалуются жители.