Переход автобусов Екатеринбурга на новую систему работы вновь отложили

«В настоящий момент по новой системе ездят все виды общественного транспорта, кроме автобусов. Их переход на новый принцип работы состоится 1 февраля 2025 года — эта дата закреплена в постановлении администрации и не может быть нарушена», — говорится в документе, подписанном мэрией.