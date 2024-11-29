Власти Перми на трех городских маршрутах увеличат количество автобусов

Городские власти со 2 декабря увеличат количество автобусов на трех маршрутах: № 45 «М/р Крохалева — ул. Мильчакова», № 64 «ДДК им. Кирова — станция Пермь-2» и № 77 «М/р Левшино — ул. Мильчакова».
В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, изменения введут для удобства пассажиров, они связаны с большим пассажиропотоком на автобусных маршрутах.
«Мониторинг пассажиропотока в общественном транспорте ведется на постоянной основе. При наличии доступных ресурсов, количество отправлений на маршрутах наращивается. Возможность увеличения количества транспорта на линии также зависит от добросовестной оплаты проезда всеми пассажирами», — подчеркнули в городском департаменте.
В Перми неделю не будут ходить трамваи до станции «Пермь-2». Все трамваи с 30 ноября перенаправят в объезд железнодорожного вокзала.