Власти Перми на трех городских маршрутах увеличат количество автобусов

«Мониторинг пассажиропотока в общественном транспорте ведется на постоянной основе. При наличии доступных ресурсов, количество отправлений на маршрутах наращивается. Возможность увеличения количества транспорта на линии также зависит от добросовестной оплаты проезда всеми пассажирами», — подчеркнули в городском департаменте.