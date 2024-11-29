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Волгоградцев предупредили о подорожании билетов на поезда

С 1 декабря 2024 года заметно больше будет стоить проезд во всех типах железнодорожных вагонов.

Для волгоградцев и других россиян зима начнется с повышения цен на билеты в плацкарт и общие вагоны поездов дальнего следования на 11,6%. Согласно решению правительства, с 1 декабря на столько же станет дороже перевозка багажа и грузобагажа в таких вагонах.

С начала зимы на 13,8% больше придется отдать за грузовые железнодорожные перевозки и инфраструктурные услуги, связанные с пассажирскими перевозками в пригороде, сообщила «Волгоградская правда.ру».

На 10,2% проиндексируют тарифы на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые организациями — владельцами инфраструктур.