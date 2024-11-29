Количество переселяющихся в Хабаровский край соотечественников сокращается

Переселенцам по приезду в Россию также предоставляется жильё — на полгода они могут поселиться в центре временного размещения иностранных граждан в Хабаровске. Это минимальный период, который необходим для прохождения процедуры получения российского гражданства. Но если вдруг в центре не хватает мест или участников программы не устраивают условия проживания, то также предусмотрена компенсация за аренду жилья, но не более десяти тысяч рублей в месяц на одну семью.