Количество переселяющихся в Хабаровский край соотечественников сокращается

Приток населения по госпрограмме переселения соотечественников в Хабаровский край заметно сокращается, отметили в комитете по труду и занятости населения правительства региона. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, в этом году к нам приехали 550 человек. В основном это люди из Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
— В 2022 году по программе в Хабаровский край 1486 человек, в 2023 уже 1088. В 2024 программа была рассчитана на 1200 человек, но приехали гораздо меньше. Поток снижается в связи с текущими геополитическими событиями снижается, — рассказал главный специалист отдела трудоустройства и спецпрограмм комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Алексей Саринков.
Отметим, что государственная программа предусматривает возможность переселения человека вместе с семьёй. Если он хочет этим воспользоваться, то в заявлении необходимо указать всех родственников, которые поедут вместе с ним. Если заявка будет одобрена, то все получат компенсацию расходов на переезд и перевозку багажа, а также подъёмные в десятикратном размере прожиточного минимума, правда, с одной оговоркой — если семья покинет страну раньше, чем через полгода, деньги придётся вернуть государству.
Переселенцам по приезду в Россию также предоставляется жильё — на полгода они могут поселиться в центре временного размещения иностранных граждан в Хабаровске. Это минимальный период, который необходим для прохождения процедуры получения российского гражданства. Но если вдруг в центре не хватает мест или участников программы не устраивают условия проживания, то также предусмотрена компенсация за аренду жилья, но не более десяти тысяч рублей в месяц на одну семью.
— Комитет по труду и занятости правительства Хабаровского края рассматривает заявку от переселенца и определяет, насколько специальность человека востребована на рынке труда. Это чтобы не получилось так, что переселенец к нам приехал, а найти работу он не может. Правда, в условиях нынешнего дефицита кадров таких проблем в последнее время мы не наблюдаем, — отметил Алексей Саринков.
Но на этом поддержка соотечественников не заканчивается. Так, в Хабаровском крае предусмотрена компенсация расходов на процедуру подтверждения диплома об образовании иностранного образца. Помимо помощи в трудоустройстве, переселенцу помогают в зачислении детей в школу или детский сад.
Однако самая мощная мера предлагается на федеральном уровне: в 2020 была введена жилищная субсидия. Её размер составляет 895 тысяч рублей на участника программы и каждого из его родственников. Правда, сам процесс её получения довольно длительный — порой с момента подачи заявления до получения выплаты проходит пара лет.