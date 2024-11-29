Депутат Бахарев: в России нет предпосылок для финансового кризиса

«Мы считаем весьма вероятным, что по итогам года инфляция превысит верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ 8,5% и может оказаться около 9%. Мы по-прежнему ожидаем, что Банк России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку с 21 до 23%. Мы полагаем, что ЦБ оставит жесткий сигнал о возможности повысить ключевую ставку на последующих заседаниях. В базовом сценарии мы ожидаем, что ставка 23% будет пиком в этом цикле и в середине следующего года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести ее до 19% к концу 2025 года. Однако чем слабее будет рубль, тем выше вероятность нашего рискового сценария. В рисковом сценарии мы допускаем, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости может повысить до 24−25%», — подчеркнул аналитик.