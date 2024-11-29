Российские покупатели автомобилей оказались в ловушке после скачка валюты

28 ноября курс доллара на рынке Forex достиг отметки 115 рублей, а курс евро превысил 120 рублей. На эти изменения оперативно отреагировала и российская таможня: курс евро на постах ФТС был немедленно повышен. Это резко сказалось на планах покупателей подержанных автомобилей из Японии и Южной Кореи. Скачок доллара привел к тому, что автомобили подорожали сразу на 20%. Покупатели буквально стоят перед выбором: отказаться от машины и потерять деньги или купить ее по значительно более высокой цене. В сложной ситуации оказываются и продавцы — дилеры залог за машину не возвращают.