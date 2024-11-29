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Российские покупатели автомобилей оказались в ловушке после скачка валюты

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ФедералПресс. Менее чем через сутки после падения рубля курс евро на постах Федеральной таможенной службы (ФТС) поднялся сразу на 9%. В некоторых случаях рост стоимости импортируемых автомобилей составил 20%. Покупатели оказались перед сложным выбором: забрать автомобили по рекордной цене, оплачивая их хранение на стоянках, или отказаться от сделки, потеряв залоговые деньги.

Источник: Willian Cittadin/CC0

«В сложившихся условиях есть два варианта: либо смириться и заплатить, либо, если машина еще не отправлена, подождать, пока ситуация не стабилизируется. Однако сколько времени это займет — неизвестно. Мы будем работать с тем, что имеем, и надеяться на укрепление рубля в ближайшем будущем», — поделилась мнением Татьяна Заруцкая, генеральный директор компании по импорту автомобилей «КарЛайк».

28 ноября курс доллара на рынке Forex достиг отметки 115 рублей, а курс евро превысил 120 рублей. На эти изменения оперативно отреагировала и российская таможня: курс евро на постах ФТС был немедленно повышен. Это резко сказалось на планах покупателей подержанных автомобилей из Японии и Южной Кореи. Скачок доллара привел к тому, что автомобили подорожали сразу на 20%. Покупатели буквально стоят перед выбором: отказаться от машины и потерять деньги или купить ее по значительно более высокой цене. В сложной ситуации оказываются и продавцы — дилеры залог за машину не возвращают.

Напомним, осенью этого года заметно выросли цены на автомобили китайских брендов. Как отмечают эксперты, причиной этому стало несколько факторов.

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автопром