На Связистов в Новосибирске восстановлена работа лифтов

Жильцы многоквартирного дома на Связистов, 162/2, обратились с жалобой на нарушение их прав в сфере ЖКХ. В ходе проверки был установлен факт ненадлежащего выполнения УК своих обязанностей по организации безопасного использования и содержания лифтов.