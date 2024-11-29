На Связистов в Новосибирске восстановлена работа лифтов

В доме на улице Связистов в Новосибирске начал работать лифт после прокурорского вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Жильцы многоквартирного дома на Связистов, 162/2, обратились с жалобой на нарушение их прав в сфере ЖКХ. В ходе проверки был установлен факт ненадлежащего выполнения УК своих обязанностей по организации безопасного использования и содержания лифтов.
Руководителю УК вынесено представление об устранении нарушений, работа лифта восстановлена. Должностное лицо привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП РФ.
В Новосибирске неизвестный мужчина сразился с лифтом и потанцевал в нем. Подробнее в материале МК в Новосибирске.