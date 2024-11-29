Администрация Екатеринбурга анонсировала покупку 100 трамваев за два года

Как сообщает пресс-служба администрации, в 2025 году планируется приобрести 15 автобусов особо большого класса («гармошки»), 120 автобусов большого класса, 50 автобусов среднего класса, 50 трамваев и 50 троллейбусов. На 2026 год запланировано приобретение 15 «гармошек», 125 автобусов большого класса. 70 автобусов среднего класса, 50 трамваев и 25 троллейбусов.
Обновление подвижного состава является одним из элементов транспортной реформы. Согласно утвержденному Плану развития системы перевозок уральской столицы на 2024−2026 годы, реформа предусматривает и другие направления.
Одно из них — завершение перехода на брутто-контракты, когда перевозчиков получает средства за количество выполненных рейсов, а выручку сдает в бюджет. Троллейбусы и трамваи уже перешли на данную систему. Автобусы планируется перевести до 1 февраля 2025 года.
Для повышения скорости движения общественного транспорта в 2025 году планируется обособить 50,3 километра трамвайных путей на 15 участках и ввести 51,8 километра на 38 участках дорог. Кроме того, реформа включает введение новых тарифов на проездные и запуск городского центра управления перевозками.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что до конца 2024 года в Екатеринбург должны поступить два трамвая: одиночный вагон и многосекционный. Также получены первые троллейбусы по контракту на покупку 50 «рогатых» машин. При этом до сих пор не удается найти организацию, готовую предоставить в лизинг 30 автобусов, включая 12 «гармошек».