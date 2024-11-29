Администрация Екатеринбурга анонсировала покупку 100 трамваев за два года

Ранее «МК-Урал» сообщал, что до конца 2024 года в Екатеринбург должны поступить два трамвая: одиночный вагон и многосекционный. Также получены первые троллейбусы по контракту на покупку 50 «рогатых» машин. При этом до сих пор не удается найти организацию, готовую предоставить в лизинг 30 автобусов, включая 12 «гармошек».