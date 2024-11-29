Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане

Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8−9%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5−8,5%, на 2026 год — до 5,5−7,5%. При этом устойчивая часть инфляции сложится вблизи 5% уже в 2026 году.