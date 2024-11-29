Жители Южного Урала хранят на счетах в банках свыше 745 млрд рублей

Отметим, что это почти на четверть больше, чем годом ранее.
Данные актуальны на 1 октября 2024 года и без учета средств эскроу.
«Мы наблюдаем стабильный рост объемов депозитов южноуральцев с сентября прошлого года. И это неудивительно, поскольку за год ставки по вкладам выросли почти в два раза. Напомню, что банковский вклад остается одним из самых надежных инструментов для сбережения. Он позволяет получить заранее известный доход, при этом сумма в пределах 1,4 млн рублей застрахована государством».
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в целом по России, в начале октября составляла 19,8% годовых.
Федина напомнила, что при заключении договора о вкладе с банком необходимо внимательно изучить условия. На первой странице документа должны быть изложены основные сведения о депозите — срок вклада, возможность или невозможность его пополнения, порядок выплаты процентов и размер минимальной гарантированной ставки. Также кредитные организации обязаны за пять дней информировать клиентов об окончании сроков их вкладов. Это поможет быстрее принимать решения по накоплениям, например, вовремя переоформлять или закрывать вклады.