Жители Южного Урала хранят на счетах в банках свыше 745 млрд рублей

Федина напомнила, что при заключении договора о вкладе с банком необходимо внимательно изучить условия. На первой странице документа должны быть изложены основные сведения о депозите — срок вклада, возможность или невозможность его пополнения, порядок выплаты процентов и размер минимальной гарантированной ставки. Также кредитные организации обязаны за пять дней информировать клиентов об окончании сроков их вкладов. Это поможет быстрее принимать решения по накоплениям, например, вовремя переоформлять или закрывать вклады.