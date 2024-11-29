В Самаре составят рейтинг УК, ТСЖ и ЖСК по итогам года

Ресурсники отмечают, что для добросовестных компаний предусмотрено поощрение. В этом году для них придумали специальные номинации «Порядок в доме», «Лидер перемен» и «Верность делу». Главные требования: не иметь долгов на конец 2024 года и внести платеж за декабрь. Также будут учитываться наличие узла учета, своевременность авансовых платежей и использование электронного документооборота. Победителей отметят призами ресурсоснабжающей компании.