Как повышение ставки Нацбанка может отразиться на казахстанцах

Рост базовой ставки позволяет поддержать курс тенге, который за последние дни столкнулся с резким обвалом до 527 тенге в обменных пунктах. Это связано с тем, что на фоне дорогих кредитов казахстанцы могут чаще отказываться от оформления займов и рассрочек в пользу накопления денежных средств на тенговых депозитах.