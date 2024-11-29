В Ростовской области хотят увеличить производство рыбы

В донском регионе собираются к 2030 году на четверть нарастить объём производства рыбы. Об этом стало известно 28 ноября во время круглого стола по теме «Развитие донской аквакультуры. Законодательный аспект». По показателю производства Ростовская область находится в пятёрке регионов России, заявил зампредседателя Заксобрания региона Вячеслав Василенко.