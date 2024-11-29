В Ростовской области хотят увеличить производство рыбы

В донском регионе собираются к 2030 году на четверть нарастить объём производства рыбы. Об этом стало известно 28 ноября во время круглого стола по теме «Развитие донской аквакультуры. Законодательный аспект». По показателю производства Ростовская область находится в пятёрке регионов России, заявил зампредседателя Заксобрания региона Вячеслав Василенко.
Сейчас в год на Дону производят 26 тысяч тонн рыбы. За пять лет поддержка отрасли составила 500 млн рублей. Они направлены на оплату электроэнергии, закупку кормов, выращивание молоди.
«Судоходство, осуществляемое на реке Дон, наносит серьезнейший ущерб нашим водно-биологическим ресурсам. На наш взгляд, поскольку мы являемся немаловажным производителем аквакультуры, в области должен быть закон об аквакультуре», — подчеркнул Вячеслав Василенко.
Ранее мы рассказали, что донской регион может стать одним из мировых центров по выращиванию осётра.