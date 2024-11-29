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Эксперты допустили взлет ключевой ставки на фоне ослабления рубля

Центробанк намерен увеличить ключевую процентную ставку до 25% после падения рубля, предполагают экономисты.

Экономисты предполагают, что после ситуации на валютном рынке Центробанк увеличит ключевую ставку до 25%. С таким мнением, например, выступает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

«ЦБ может поднять ключевую ставку до 25%. Инфляция последние недели очень сильно удивляет в негативную сторону», — поясняет она, комментируя прогноз на 25%. Ее слова передает РБК. Эксперт отмечает также, что ставка 23% ожидалась при прогнозе инфляции 8,5% до конца года, а сейчас траектория роста цен идет на уровень 10%. С ней согласен директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин, обращая внимание на инфляцию.

Аналитики полагают, что повышение ставки Банком России произойдет в декабре во время ближайшего заседания. В настоящий момент ключевая ставка составляет 21%. Представители ВТБ также отмечали, что повышение ставки ЦБ произойдет на ближайшем заседании, однако там предположили, что рост составит до 23%.

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