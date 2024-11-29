Эксперты допустили взлет ключевой ставки на фоне ослабления рубля

«ЦБ может поднять ключевую ставку до 25%. Инфляция последние недели очень сильно удивляет в негативную сторону», — поясняет она, комментируя прогноз на 25%. Ее слова передает РБК. Эксперт отмечает также, что ставка 23% ожидалась при прогнозе инфляции 8,5% до конца года, а сейчас траектория роста цен идет на уровень 10%. С ней согласен директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин, обращая внимание на инфляцию.