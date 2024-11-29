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На бирже доллар продается возле отметки 508 тенге

В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составил 515 тенге.

Источник: Reuters

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 29 ноября на 11:00 составил 507,88 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 составил 515 тенге, Алматы — 515 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 29 ноября составляет 513 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

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