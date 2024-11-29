Госэкспертиза одобрила третий этап реконструкции Донского магистрального канала

«На данном этапе планируется реконструкция участка канала, водовыпусков, ливнепровода и водосброса», — добавили в ведомстве.
Застройщиком выступает Управление мелиорации по Ростовской области — федеральное госучреждение, созданное Минсельхозом РФ.
Уточняется, что поэтапное обновление канала ведется с 2006 года в рамках госпрограммы развития мелиоративного комплекса РФ.
Донской магистральный канал введен в эксплуатацию в 1958 году, он связывает бассейны Дона и его левого притока Маныча. Берет свое начало из Цимлянского водохранилища, а впадает в Веселовское. От магистрального канала ответвляются пять боковых водных артерий, что позволяет увеличить площадь мелиорируемых земель.
Участки текущего этапа реконструкции гидротехнического сооружения расположены в Мартыновском районе Ростовской области. Их общая длина — 11,87 км.
В марте 2024 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на второй этап второй очереди реализации проекта, на котором проводилась реконструкция участков канала в поселениях Мартыновского и Волгодонского районов. Тогда обновили водовыпускные сооружения и ливнепровод.