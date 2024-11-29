Госэкспертиза одобрила третий этап реконструкции Донского магистрального канала

Донской магистральный канал введен в эксплуатацию в 1958 году, он связывает бассейны Дона и его левого притока Маныча. Берет свое начало из Цимлянского водохранилища, а впадает в Веселовское. От магистрального канала ответвляются пять боковых водных артерий, что позволяет увеличить площадь мелиорируемых земель.