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Госэкспертиза одобрила третий этап реконструкции Донского магистрального канала

Ростовская область, 29 ноября 2024. DON24.RU. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на третий этап второй очереди реконструкции Донского магистрального канала. Об этом сообщила пресс-служба федерального учреждения.

«На данном этапе планируется реконструкция участка канала, водовыпусков, ливнепровода и водосброса», — добавили в ведомстве.

Застройщиком выступает Управление мелиорации по Ростовской области — федеральное госучреждение, созданное Минсельхозом РФ.

Уточняется, что поэтапное обновление канала ведется с 2006 года в рамках госпрограммы развития мелиоративного комплекса РФ.

Донской магистральный канал введен в эксплуатацию в 1958 году, он связывает бассейны Дона и его левого притока Маныча. Берет свое начало из Цимлянского водохранилища, а впадает в Веселовское. От магистрального канала ответвляются пять боковых водных артерий, что позволяет увеличить площадь мелиорируемых земель.

Участки текущего этапа реконструкции гидротехнического сооружения расположены в Мартыновском районе Ростовской области. Их общая длина — 11,87 км.

В марте 2024 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на второй этап второй очереди реализации проекта, на котором проводилась реконструкция участков канала в поселениях Мартыновского и Волгодонского районов. Тогда обновили водовыпускные сооружения и ливнепровод.