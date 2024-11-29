В Волгограде планируют увеличить бюджет на 1,6 млрд рублей

Кроме того, перераспределены средства в рамках дорожной деятельности с учетом сложившейся экономии, в том числе в целях строительства и реконструкции дорог. За счет собственных средств будут увеличены ассигнования на организацию регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом.