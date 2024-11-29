В Волгограде планируют увеличить бюджет на 1,6 млрд рублей

Главные параметры бюджета планируется увеличить на 1,652 млрд рублей. Эта сумма складывается за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 698 501,6 тыс. рублей, а также поступлений из вышестоящих бюджетов на сумму 953 623,3 тыс. рублей.
Таким образом, главные параметры приблизятся к отметке в 50 млрд рублей. Доходная часть бюджета областной столицы 2024 года будет зафиксирована в сумме 49 772 809,1 тыс., расходная — 49 940 809,1 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе гордумы Волгограда.
Поступления из вышестоящих бюджетов носят целевой характер и предназначены в том числе на осуществление образовательного процесса, завершение строительства школы в Советском районе, поддержку и развитие коммунального хозяйства, ремонт памятников и реализацию проектов благоустройства общественных пространств.
Кроме того, перераспределены средства в рамках дорожной деятельности с учетом сложившейся экономии, в том числе в целях строительства и реконструкции дорог. За счет собственных средств будут увеличены ассигнования на организацию регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом.
Разработанные мэрией поправки к бюджету Волгограда внесут в повестку ближайшего заседания гордумы после рассмотрения всеми комитетами.
Напомним, что ранее публичные слушания прошел проект бюджета Волгограда на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.