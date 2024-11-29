В Нацбанке объяснили повышение базовой ставки

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал о факторах принятия такого решения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
«Рост цен ускоряется как из-за внутренних, так и из-за внешних факторов. К основным внешним факторам относятся рост мировых цен на продовольствие, высокая инфляция и значительные курсовые колебания в ключевом торгово-экономическом партнере нашей страны и в Российской Федерации. Что касается давления цены внутри нашей экономики, на них оказывает продолжение реформ в сфере ЖКУ, высокий потребительский спрос, который превышает возможности внутреннего предложения, ослабление тенге и повышенные инфляционные ожидания».
Отмечено, что высокие бюджетные расходы в условиях недобора налогов не позволяют замедляться росту цен. Фактическая динамика роста цен и комплекс описанных факторов означает, что инфляция будет приближаться к среднесрочному таргету в 5% медленнее, чем прогнозировалось ранее.
Тимур Сулейменов назвал факторы принятого решения. Это — динамика инфляции и инфляционных ожиданий, тенденции во внутренней экономике, факторы внешней среды.
«Мы отчетливо видим, что продолжительный тренд на снижение инфляции и ее устойчивой части, который мы наблюдали в начале года, приостановился. Вследствие нарастания риск-факторов, инфляция начала отклоняться от траектории устойчивого замедления к нашей цели в 5% на прогнозном горизонте. Таким образом, те предпосылки для осторожного снижения ставки, которые мы озвучили в рамках предыдущих решений, не реализовались. В условиях наблюдаемого ослабления обменного курса, снижения процентных ставок в реальном выражении из-за возросшей инфляции, а также ее повышенных прогнозов на предстоящие периоды, совокупные денежно-кредитные условия смягчились. Таким образом, необходимо компенсировать проинфляционное воздействие фискальной политики мерами денежно-кредитной политики. Все вышеперечисленные факторы и риски потребовали от нас быстрой и своевременной реакции через повышение базовой ставки», — пояснил Сулейменов.