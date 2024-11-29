В Нацбанке объяснили повышение базовой ставки

«Мы отчетливо видим, что продолжительный тренд на снижение инфляции и ее устойчивой части, который мы наблюдали в начале года, приостановился. Вследствие нарастания риск-факторов, инфляция начала отклоняться от траектории устойчивого замедления к нашей цели в 5% на прогнозном горизонте. Таким образом, те предпосылки для осторожного снижения ставки, которые мы озвучили в рамках предыдущих решений, не реализовались. В условиях наблюдаемого ослабления обменного курса, снижения процентных ставок в реальном выражении из-за возросшей инфляции, а также ее повышенных прогнозов на предстоящие периоды, совокупные денежно-кредитные условия смягчились. Таким образом, необходимо компенсировать проинфляционное воздействие фискальной политики мерами денежно-кредитной политики. Все вышеперечисленные факторы и риски потребовали от нас быстрой и своевременной реакции через повышение базовой ставки», — пояснил Сулейменов.