Собянин поручил продолжить реализацию программы «Сделано в Москве»

«Флагманский проект поддержки столичных производителей “Сделано в Москве” будет продолжен. Программа стартовала в 2022 году. Ее участниками уже стали больше 6 тыс. компаний — представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Проект помогает московским брендам расти, повышать лояльность потребителей и выходить на новые рынки», — написал Собянин.
Он уточнил, что проект «Сделано в Москве» предлагает: онлайн-продвижение на портале сделановмоскве.рф; партнерское сотрудничество с ведущими маркетплейсами; участие в крупных городских мероприятиях.
Также город содействует продвижению московских компаний и на зарубежных рынках. Так, под брендом Made in Moscow столичные предприниматели могут принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях; разместить товары в зарубежных ретейл-сетях; получить услуги экспортных амбассадоров; пройти обучение по программам интенсивной подготовки к экспорту; воспользоваться финансовыми инструментами.
«Свыше 1,5 тыс. московских компаний поставили свои товары и услуги в более чем 110 стран мира с поддержкой города», — отметил мэр.
Как сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города, большую роль в продвижении московских брендов также играют меры офлайн-поддержки.
Так, компании из проекта «Сделано в Москве» являются постоянными участниками крупнейших городских мероприятий — таких как ярмарки и фестивали, — что позволяет им общаться с потребителями напрямую. С сентября 2022 года прошло более 50 событий, которые посетили больше 5 млн человек.
Отмечается, что этой зимой проект «Сделано в Москве» вновь откроет двери своего маркета для жителей и гостей столицы. В рамках проекта «Зима в Москве» на Болотной площади будет работать «Маркет волшебства», а на центральных улицах города откроются тематические павильоны. Участие в зимнем проекте примут более 500 московских брендов.
Кроме того, правительство Москвы предоставляет предпринимателям-экспортерам полный спектр поддержки: от образовательных программ до финансовых инструментов. Эти инициативы уже помогли заключить экспортные контракты на сумму более 108 млрд руб. За последние несколько лет Московский экспортный центр провел для столичных предпринимателей более 230 мероприятий в 58 странах, включая бизнес-миссии и выставки. С 2019 года при поддержке правительства Москвы было организовано более 900 обучающих мероприятий для 18 тыс. 500 компаний, в том числе в рамках акселерационных программ интенсивной подготовки к экспорту.
В соответствии с планами, одобренными Собяниным, дальнейшая реализация программы «Сделано в Москве» позволит значительно увеличить количество московских компаний, продукция которых находит устойчивый спрос как внутри страны, так и за рубежом.