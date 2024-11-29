Собянин поручил продолжить реализацию программы «Сделано в Москве»

Кроме того, правительство Москвы предоставляет предпринимателям-экспортерам полный спектр поддержки: от образовательных программ до финансовых инструментов. Эти инициативы уже помогли заключить экспортные контракты на сумму более 108 млрд руб. За последние несколько лет Московский экспортный центр провел для столичных предпринимателей более 230 мероприятий в 58 странах, включая бизнес-миссии и выставки. С 2019 года при поддержке правительства Москвы было организовано более 900 обучающих мероприятий для 18 тыс. 500 компаний, в том числе в рамках акселерационных программ интенсивной подготовки к экспорту.