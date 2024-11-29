Где в Волгограде в ближайшее время будут нужны рабочие руки?

Волгоградские учёные назвали те сферы деятельности, где в ближайшем будущем будут наиболее востребованы кадры.
Такой прогноз сделали эксперты Волгоградского института управления — филиала Президентской академии. Они подготовили доклад, где проанализировали главные тенденции волгоградского рынка труда, в том числе затронули аспект востребованности кадров.
Итак, если перед вами стоит вопрос выбора направления обучения или переобучения, в первую очередь обратите внимание на сферу сельского хозяйства (ещё к этой сфере отнесены охота и лесное хозяйство). Именно в АПК вплоть до 2030 г. в Волгоградском регионе будет требоваться максимальное количество работников — 17 421 человек.
На втором торговля, оптовая и розничная, а также ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых изделий (14 551 человек). Аналитики отмечают, что именно на долю торговых предприятий и сейчас приходится больше половины всей выручки от продаж, хотя они занимают лишь 13% в структуре экономики региона.
На третьем месте сфера ЖКХ, а именно производство и распределение электроэнергии, газа, воды (7122 человек). Пока в этой сфере не самые высокие зарплаты, но, возможно, они будут расти.
На четвертом месте находятся сразу несколько отраслей — это здравоохранение и соцуслуги (5643 человека), а также производство пищевых продуктов (5120 человек). Такой прогноз даёт зеленый свет для развития целого ряда направлений малого и среднего бизнеса, роста количества социальных предприятий.
Что же касается отраслей-аутсайдеров, то меньше всего кадров ждут в учреждениях культуры и спорта — 290. Невысока потребность в людях в сфере добычи и переработки полезных ископаемых (491 человек) и техносферной безопасности (418).