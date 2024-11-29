Где в Волгограде в ближайшее время будут нужны рабочие руки?

Итак, если перед вами стоит вопрос выбора направления обучения или переобучения, в первую очередь обратите внимание на сферу сельского хозяйства (ещё к этой сфере отнесены охота и лесное хозяйство). Именно в АПК вплоть до 2030 г. в Волгоградском регионе будет требоваться максимальное количество работников — 17 421 человек.