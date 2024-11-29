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Свердловскую тушенку впервые начали поставлять в ОАЭ

Тушенку, изготовленную в Свердловской области, впервые начали поставлять в Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Mohamed Ziyan/CC0

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Предприятия Уральского региона по производству консервированной продукции выходят на новые рынки сбыта. В этом году из Свердловской области впервые экспортировали более 2 тонн тушенки в ОАЭ», — рассказал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Всего с начала 2024 года уральские таможенники оформили 335 тонн тушенки. Из Челябинской области отгрузили 325 тонн, включая мясо птицы, дичи и субпродуктов. По данным управления, основные поставки мясной консервированной продукции идут в Казахстан.

Летом сообщалось, что уральские шоколадные конфеты впервые начали поставлять в ОАЭ. Также поставки своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты начала свердловская птицефабрика «Рефтинская».