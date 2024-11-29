Свердловскую тушенку впервые начали поставлять в ОАЭ

«Предприятия Уральского региона по производству консервированной продукции выходят на новые рынки сбыта. В этом году из Свердловской области впервые экспортировали более 2 тонн тушенки в ОАЭ», — рассказал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.