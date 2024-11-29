На обустройство волгоградских дорог дали еще 4,6 млрд федеральных рублей

Дорожный фонд Волгоградской области в 2025 году подрастет до 23,1 миллиарда рублей. Дополнительные средства пойдут на обустройство дорог региона и транспортной инфраструктуры в сельских районах. Увеличение финансирования обусловлено увеличением федеральных трансфертов на 4,6 миллиарда. Такие поправки ко второму чтению бюджета области одобрил профильный комитет облдумы.
По данным регионального комитета финансов, 4,2 миллиарда рублей дополнительных ассигнований дорожного фонда пустят на развитие и ремонт автодорог, включая путепроводы и мосты. Еще 293,5 миллиона пойдет на модернизацию транспортной инфраструктуры в сельских районах. 82,5 миллиона добавят на пассажирский транспорт.
За счет перераспределения средств комитету информационных технологий хотят выделить 50 миллионов рублей на дорожные видеокамеры.