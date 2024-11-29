На обустройство волгоградских дорог дали еще 4,6 млрд федеральных рублей

Дорожный фонд Волгоградской области в 2025 году подрастет до 23,1 миллиарда рублей. Дополнительные средства пойдут на обустройство дорог региона и транспортной инфраструктуры в сельских районах. Увеличение финансирования обусловлено увеличением федеральных трансфертов на 4,6 миллиарда. Такие поправки ко второму чтению бюджета области одобрил профильный комитет облдумы.