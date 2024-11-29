В Перми скорректируют трамвайные маршруты

На этот период трамвайные маршруты № 4, 5, 7 и 11 будут перенаправлены до конечной остановки «Красный Октябрь» без заезда на станцию «Пермь II». Трамвайный маршрут № 3 в этот период обслуживаться не будет. Пассажиры могут воспользоваться ближайшими остановочными пунктами «Улица Данщина», «Университет» и «Сквер имени Олега Новоселова». Кроме того, для поездок к вокзалу можно воспользоваться автобусными маршрутами № 1, 6, 40, 49, 56, 64, 68, 81. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.