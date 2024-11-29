Национальный банк провел интервенции на $1 млрд

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, какие меры были приняты для стабилизации курса доллара в Казахстане, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«С 16 ноября мы начали проводить интервенции и потратили 1 млрд долларов», — заявил Тимур Сулейменов на брифинге в Нацбанке.
Журналисты спросили, планирует ли регулятор продолжать интервенции в ближайшее время. Тимур Сулейменов ответил, что центробанк не ставит целью удержание курса на конкретном уровне.
«Мы не таргетируем курс доллара. Курс определяется рынком на основе баланса спроса и предложения. Мы действуем на валютном рынке как игрок, реализуя часть трансфертов из Национального фонда или иногда покупая валюту. Мы не нацелены на курс 500, 490 или 510. Интервенции не проводятся по нашему желанию, а потому, что это необходимо для того, чтобы стабилизировать рынок», — пояснил он.
Говоря о текущей ситуации, глава Нацбанка отметил, что на данный момент интервенции приостановлены.
«В последние несколько дней, а точнее, уже более недели, мы видим, что на рынке не было предложения валюты. Спрос на ликвидность был высок, особенно со стороны субъектов внешнеэкономической деятельности, поэтому мы провели интервенции. Если в дальнейшем не произойдут резкие изменения или спекулятивные колебания, которые не оправданы рыночными или фундаментальными факторами, мы не планируем проводить дополнительные интервенции», — заключил он.