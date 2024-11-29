Национальный банк провел интервенции на $1 млрд

«В последние несколько дней, а точнее, уже более недели, мы видим, что на рынке не было предложения валюты. Спрос на ликвидность был высок, особенно со стороны субъектов внешнеэкономической деятельности, поэтому мы провели интервенции. Если в дальнейшем не произойдут резкие изменения или спекулятивные колебания, которые не оправданы рыночными или фундаментальными факторами, мы не планируем проводить дополнительные интервенции», — заключил он.