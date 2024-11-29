На Кубани в горнолыжный сезон будет работать 125 трасс

Губернатор отметил, что к предстоящему зимнему сезону уже подготовили 60 пляжей на Азовском и Черноморском побережьях.
В Сочи открыли 33 пляжа, в Геленджике шестнадцать, в Анапе пять и по три в Новороссийске и Темрюкском районе. На пляжах имеются беседки, лавочки, деревянные настилы.
Любители горнолыжного курорта смогут насладиться отдыхом в Краснодарском крае. Туристам и местным жителям будет доступно более 170 км трасс, а также 66 канатных дорог. Принимать отдыхающих будут около двух тысяч гостиниц и отелей общей вместимостью 220 тысяч мест.
Ранее мы сообщали, что горнолыжные трассы в Сочи начнут открываться в декабре.