В Казахстане предложили отменить 128 налоговых льгот

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, что в проекте нового Налогового кодекса акцент смещен на налоговое администрирование, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.
«Внедряется так называемая “сервисная модель” администрирования. Сокращается налоговая отчетность. Уменьшается контроль за добросовестными налогоплательщиками».
На выездном заседании общественной палаты при мажилисе по обсуждению проекта Налогового кодекса вице-министр рассказал об основных направлениях будущей налоговой политики.
«Первое — сокращение налоговых платежей. Исключаются платежи, где нет значимой фискальной отдачи, некоторые будут объединены. Их количество сокращено более чем на 20%. Налоги. Вместо 12 налогов будет 11. Предлагается перенести единый земельный налог (ЕЗН) в индивидуальный подоходный налог. Две платы из 10 предлагается к исключить: платы за размещение рекламы и за пользование лицензиями».
Азамат Амрин напомнил, предлагается объединить три платы: за пользование водными ресурсами, за лесные пользования и за пользование животным миром. Будет плата за использование природных ресурсов. Количество ставок в этих платах будет сокращено на 77. Предлагается сократить шесть видов сборов. По ним будут исключены 34 вида ставок. Также исключаются пять видов госпошлин, ставки по ним будут сокращены на 51.
Второе — оптимизация налоговых льгот. В налоговом кодексе 729 пункта имеющие признаки льгот. После анализа, у нас 453 нормы на сумму 3,4 трлн тенге определены как льготы. Разница в 276 позиций. Они были признаны не льготами.
«Почему не льготы? Почему убрали со статистики? Это например нулевая ставка НДС на экспорт. Это природа НДС. Метод страны назначения. Или например перенос убытков по КПН. Это результат хозяйственной деятельности. И если был убыток, то он перекрывается прибылью. И таких моментов много. А в сумме это 6,1 трлн тенге. Из 453 позиций льгот предлагается отменить 128 налоговых льгот на сумму более 1,3 трлн тенге».
По 29 льготам на 400 млрд тенге будут ограничены сроки действия. Будут регламентированы процедуры предоставления, анализа и мониторинга налоговых льгот. Обязательное их отражение в налоговой отчетности.
«Для сведения скажу, что в рамках нового бюджетного кодекса будет проводиться анализ налоговых расходов. Там будет полный анализ эффективности предоставляемых льгот. Для этого мы отменили налоговую тайну на налоговую льготу. То есть если налогоплательщик применят льготу, налоговая тайна на него не распространяется. Государство, парламент имеют право смотреть эффективность предоставленных льгот», — сказал он.
Азамат Амрин сообщил, что «предложен порог по сумме льгот в размере 10% от ВВП». В случае его превышения льготы предоставляться не будут. Например, в 2023 году ВВП составил 119 трлн тенге. 10% это 11,9 трлн тенге. Это потолок.
«Третье — дифференциация ставки КПН. Предлагается повышенная ставка КПН ставка в размере 25% для банков и игорного бизнеса. При этом, если банки кредитуют реальный сектор, то по таким доходам будет применяться ставка в 20%. Ставка КПН в 10% предлагается для отечественных товаропроизводителей, а также для финансового лизинга и социальной сферы. Для сельхозтоваропроизводителей ставка на уровне 3% сохранена».
Специальные налоговые режимы будут сокращены до трех. Первый. Новый льготный режим для самозанятых, где ставка ИПН обнулена. Предельный доход — не более 15 млн тенге в год (4080 МРП). В месяц это 1 250,0 тыс. тенге. Регистрация в качестве ИП не требуется. Ставка 4% от оборота. Из них 2% — ОПВ, 1% — ОСМС, 1% — ГФСС. Второй. СНР на основе упрощенной декларации. Предел по обороту — 2,2 млрд тенге (600 тыс. МРП) в год. Будет запретительный список видов деятельности для применения данного СНР. Количество работников не будет ограничиваться. А также налогоплательщики, применяющие данный режим, не будут являться плательщиками НДС. Ставка в 4% для операций В2С с правом маслихатов понижать и увеличивать ставку до 2%, а также ставка в 12% для операций В2 В.
«Третий режим: предлагается сохранить СНР для крестьянских и фермерских хозяйств, как есть. Только вместо единого земельного налога будет уплачиваться ИПН. Для данного режима дополнительно предлагается ввести земельный налог по неэффективно используемым землям в 40-кратном размере от базовой ставки. Ранее он был 20-кратный», — сказал вице-министр.
Пятое — стимулирование инвестиций. Предлагаются инвестиционные налоговые преференции (единовременный вычет) при приобретении или строительстве зданий, сооружений, машин, оборудования, программного обеспечения. Также, аналогичный вычет предлагается по расходам на реконструкцию, модернизацию, капитальный и текущий ремонт.
Для стимулирования инвестиций в науку предлагаются «супервычеты» в размере 300% по расходам на финансирование науки. Для переработки сырья также будут предоставлены стимулы по отсрочке НДС на импорт.
Шестое — налогообложение недропользователей.
«Для нивелирования рисков в случае неуспешной геологоразведки, предлагается разрешить применение вычетов по расходам на разведку в рамках других действующих контрактов или по внеконтрактной деятельности», — уточнил он.
Для добычи полезных ископаемых из состава техногенных минеральных образований (ТМО) предлагается установление пониженных ставок НДПИ: понижающий коэффициент 0,1.
«По нефтяной отрасли. Для истощающихся или зрелых месторождений предлагается предоставление права уплаты альтернативного налога на недропользование в режиме АНН+ вместо ряда других налогов: НДПИ, НСП, платеж по возмещению исторических затрат. Экономия должна идти не в “карман” недропользователя, а должна быть направлена только на инвестиции для сохранения и увеличения нефтедобычи и на социально-экономическое развитие региона», — сказа вице-министр.
Предлагается повышенное налогообложению предметов «роскоши»: дорогостоящие имущество, автомобили, алкогольная и табачная продукция, летательные аппараты.
«Вводится коэффициент роскоши при определении налогооблагаемой базы по налогу на имущество. Будет предоставлено право маслихатам увеличивать стоимость для налогообложения до 50%», — рассказал Азамат Амрин.