В Казахстане предложили отменить 128 налоговых льгот

Специальные налоговые режимы будут сокращены до трех. Первый. Новый льготный режим для самозанятых, где ставка ИПН обнулена. Предельный доход — не более 15 млн тенге в год (4080 МРП). В месяц это 1 250,0 тыс. тенге. Регистрация в качестве ИП не требуется. Ставка 4% от оборота. Из них 2% — ОПВ, 1% — ОСМС, 1% — ГФСС. Второй. СНР на основе упрощенной декларации. Предел по обороту — 2,2 млрд тенге (600 тыс. МРП) в год. Будет запретительный список видов деятельности для применения данного СНР. Количество работников не будет ограничиваться. А также налогоплательщики, применяющие данный режим, не будут являться плательщиками НДС. Ставка в 4% для операций В2С с правом маслихатов понижать и увеличивать ставку до 2%, а также ставка в 12% для операций В2 В.