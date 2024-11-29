За год зарплата воронежцев увеличилась на 19%

За последний год наблюдается рост зарплат у воронежцев. Самым прибыльным месяцем для жителей региона стал сентябрь 2024 года, тогда размер средней оплаты труда воронежцев достиг 61,9 тыс рублей, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликовал Воронежстат в четверг, 28 ноября.
По данным специалистов, зарплаты в регионе стабильно росли до июня. В середине лета их среднее значение составило 63,8 тыс рублей. Однако уже в июле средний размер зарплаты уменьшился до 63,5 тыс рублей. В августе эта сумма продолжила уменьшаться и составила 60,9 тыс рублей.
В первый осенний месяц средняя зарплата жителей региона снова начала увеличиваться. В сентябре размер оплаты труда достиг 61,9 тыс рублей и по сравнению с прошлым годом вырос на 19%.
По итогам первого осеннего месяца, в лидерах оказались сотрудники организаций, работающих в сфере информации и связи, финансов и страхования, занимающихся научной и технической деятельностью, а также производящих электрическое оборудование.
Самая низкая заработная плата наблюдалась у кожевенников и людей, работающих в сфере производства одежды.