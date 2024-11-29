За год зарплата воронежцев увеличилась на 19%

За последний год наблюдается рост зарплат у воронежцев. Самым прибыльным месяцем для жителей региона стал сентябрь 2024 года, тогда размер средней оплаты труда воронежцев достиг 61,9 тыс рублей, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликовал Воронежстат в четверг, 28 ноября.