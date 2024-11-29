30 ноября будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра.
С 3.20 до 6.00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, а также в сети магазинов, сервисов, банкоматов и устройств самообслуживания, пользующихся услугами центра.
Рекомендуется иметь при себе альтернативные способы оплаты в данный временной промежуток.
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 30 ноября
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 30 ноября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.
30 ноября будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра.