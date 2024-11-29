МАРТ установил перечень алкоголя для свободного импорта в 2025 году

В перечень вошли 22 наименования французского шампанского (в том числе Moet & Chandon, Veuve Clicquot Ponsardin Brut, Dom Perignon, Louis Roederer Cristal, G.H.Mumm, Perrier-Jouet, Bollinger), 52 наименования коньяков, в том числе изготовленных из коньячных спиртов, выдержанных более 10 лет (Hennessy, Martell, Rеmy Martin, Camus, Erebuni, Armenia, Legenda Moldovei, Hine, Courvoisier и др.), 85 наименований виски (Grant’s, Aberlour, Ballantine’s, Jameson, Jim Beam Black, Bushmills, The Macallan и др.), 26 наименований рома (Bacardi, Havana Club, Varadero, Angostura и др.), 3 наименования джина.



Также в перечне виноградные вина с минимальной ценой производителя 13 евро за 1 л на условиях FCA — склад производителя. В случае, если объем сосуда составляет менее (более) 1 л, минимальная цена рассчитывается пропорционально емкости и не должна быть ниже 13 евро за 1 л.



Документ вступит в силу c 1 января 2025 года.