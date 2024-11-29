Имущество бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева выставили на торги за 66,3 млн рублей

На торгах предлагают приобрести земельный участок в 1,5 тысячи квадратных метров, расположенный в подмосковной деревне Ляпино. Стартовая цена лота составила 1,38 млн рублей. Также на торги выставили 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Магеллан» за 10 тысяч рублей и долю в 33,4 процента в уставном капитале ООО «Рассвет» за 3,022 млн рублей. Но и на этом не все.