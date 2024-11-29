Имущество бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева выставили на торги за 66,3 млн рублей

Имущество бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева, которого недавно приговорили к 13 годам в колонии общего режима за мошенничество и растрату, выставили на торги. Собственность экс-чиновника разбили на четыре лота, общая стоимость которых немного превысила 66,3 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте Федресурса.
На торгах предлагают приобрести земельный участок в 1,5 тысячи квадратных метров, расположенный в подмосковной деревне Ляпино. Стартовая цена лота составила 1,38 млн рублей. Также на торги выставили 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Магеллан» за 10 тысяч рублей и долю в 33,4 процента в уставном капитале ООО «Рассвет» за 3,022 млн рублей. Но и на этом не все.
— Самым дорогим лотом стала доля в 50 процентов в ООО «К 3», начальная цена которого составила 61,9 млн рублей, — следует из опубликованного сообщения.
Добавим, что Лавленцев работал в городском правительстве с мая 2013-го по октябрь 2014 года.