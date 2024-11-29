Мини-отель, в котором погибли четыре человека, оценили в 6,2 млн рублей

Трагедия в мини-отеле «Карамель» случилась в ночь с 19 на 20 января 2020 года. Из-за разрыва теплотрассы, который произошел в 100 м от здания, подвальное помещение хостела было затоплено кипятком. В результате погибли пять постояльцев. Расследованием уголовного дела занимался СКР. В феврале 2021 года Индустриальный суд Перми признал виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, бывшего управляющего мини-отелем «Карамель» Сергея Щербакова и приговорил его к пяти годам колонии общего режима и лишению права заниматься гостиничной деятельностью на два года.