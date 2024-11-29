Мини-отель, в котором погибли четыре человека, оценили в 6,2 млн рублей

Продавец оценил помещение в 6,2 млн руб. Об этом сообщает портал 59.ru.
Мини-отель «Карамель» расположен в цоколе жилого дома по адресу Советская армия, 21, и занимает площадь 412 кв. м. Собственник отметил наличие воды, центрального отопления, канализации и электричества. В первом помещении сделан ремонт, установлены пластиковые панели и подвесной потолок. Во втором помещении ремонта нет. К объекту прилагается дополнительная комната площадью 40 кв. м. Помещения имеют свободное назначение, юридически чистые и продаются без обременений или ограничений.
Трагедия в мини-отеле «Карамель» случилась в ночь с 19 на 20 января 2020 года. Из-за разрыва теплотрассы, который произошел в 100 м от здания, подвальное помещение хостела было затоплено кипятком. В результате погибли пять постояльцев. Расследованием уголовного дела занимался СКР. В феврале 2021 года Индустриальный суд Перми признал виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, бывшего управляющего мини-отелем «Карамель» Сергея Щербакова и приговорил его к пяти годам колонии общего режима и лишению права заниматься гостиничной деятельностью на два года.