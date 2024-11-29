В Ростовской области отметили снижение цены на бензин АИ-98

В Ростовской области в период с 19 по 25 ноября 2024 года изменились цены на все виды горючего. Об этом сообщает Росстат.
В среднем по региону 25 ноября бензин стоил 60,92 рубля, что на 15 копеек больше, чем неделей ранее. При этом отмечается снижение стоимости бензина АИ-98.
Цены на отдельные марки:
АИ-92: 18 ноября — 54,51 рубля, 25 ноября — 54,80 рубля;
АИ-95: 18 ноября — 60,78 рубля, 25 ноября — 61 рубль;
АИ-98 и выше: 18 ноября — 77,49 рубля, 25 ноября — 77,13 рубля;
Дизельное топливо: 18 ноября — 64,09 рубля, 25 ноября — 64,42 рубля.
Добавим, 25 ноября общая цена за бензин по ЮФО составляла 61,90 рубля, за дизель — 66,02 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 59,65 и 68,76 рубля соответственно.