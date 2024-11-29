Плашкоут на Путятин всё-таки поплыл после вмешательства губернатора

Напоминаем, 25 ноября плашкоут «Путятин», курсирующий по маршруту, встал в доке посёлка Ливадия для прохождения освидетельствования на класс. Взамен жителям островного посёлка выделили судно на воздушной подушке «Альбатрос». Плавучая маршрутка вмещает восемь пассажиров при населении посёлка в 700 человек, к первому рейсу судёнышка подошли 22 человека.
Как писали местные жители в социальных сетях, судно предназначено для хода по льду, а не воде, поэтому при его эксплуатации возникали технические неисправности: через вентиляционную решётку попадает вода, происходит обледенение, двигатель греется, экипажу каждый раз необходимо счищать лёд, пока замерзающие пассажиры ждут отправления.
После очередного витка общественного резонанса (ещё не завершились уголовные дела после того, как в 2023 году жительница Путятина умерла, потому что из-за отсутствия транспорта на линии Путятин — Дунай её с приступом острого заболевания госпитализировали в фокинскую больницу более чем через сутки) ситуацию взял на контроль губернатор Олег Кожемяко.
На маршрут всё-таки вышел плашкоут «Восток 111», от которого администрация Фокино ранее отказалась из-за дороговизны перевозок. Он пришел из Владивостока взамен вставшего на ремонт судна СП «Путятин». При благоприятных погодных условиях ежедневно будет совершаться до четырёх рейсов на остров, а судно на воздушной подушке будет задействовано при необходимости в случае сложной ледовой обстановки.