Плашкоут на Путятин всё-таки поплыл после вмешательства губернатора

После очередного витка общественного резонанса (ещё не завершились уголовные дела после того, как в 2023 году жительница Путятина умерла, потому что из-за отсутствия транспорта на линии Путятин — Дунай её с приступом острого заболевания госпитализировали в фокинскую больницу более чем через сутки) ситуацию взял на контроль губернатор Олег Кожемяко.