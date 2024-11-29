В Перми суда на подводных крыльях передали в краевую собственность

Как свидетельствуют данные сайта госзакупок, в рамках договора необходимо обеспечить безопасность и сохранность пассажирских судов на подводных крыльях: «Восход-50», «Метеор-231», «Метеор-220» и плавучих объектов: «Дебаркадер-52», «Дебаркадер-80». Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого минтранса, суда были переданы в региональную собственность.
Согласно техзаданию, победитель аукциона будет обязан переместить на сохранение, а также содержать в соответствующем состоянии суда, расположенные по адресам: ул. Водников, 31 и по ул. Трясолобова, 118. Срок оказания услуг — с 1 января 25 года до 30 ноября 2025 года. Начальная стоимость контракта — 2 млн руб. Заявки принимаются до 5 декабря.
Напомним, в июне совет директоров ПАО «СК “Камское речное пароходство”» (КРП) согласовал сделку по передаче в собственность ООО «Теплоход “Владимир Маяковский”» судов «Метеор-220» и «Метеор-231». Предполагалось, что затем компания передаст их в безвозмездное пользование краевым властям для восстановления и дальнейшей эксплуатации.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что вопрос по восстановлению и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор» прорабатывается в краевом правительстве. Позже стало известно, что краевые власти собираются направить более 400 млн руб. на восстановление двух дебаркадеров и еще трех судов.