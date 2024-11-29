В Перми суда на подводных крыльях передали в краевую собственность

Согласно техзаданию, победитель аукциона будет обязан переместить на сохранение, а также содержать в соответствующем состоянии суда, расположенные по адресам: ул. Водников, 31 и по ул. Трясолобова, 118. Срок оказания услуг — с 1 января 25 года до 30 ноября 2025 года. Начальная стоимость контракта — 2 млн руб. Заявки принимаются до 5 декабря.