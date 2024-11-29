НАИП Беларуси договорилось с турецкими инвесторами о трех проектах

Речь идет о проектах по производству пищевых продуктов, косметики и бытовой химии, а также о проекте в сфере общественного питания.



Соглашения между НАИП и турецкими инвесторами заключены в результате переговоров и подготовительной работы, проведенной при активном содействии партнера НАИП в Турции и представителя MÜSIAD по Беларуси Микаила Чалышкана.



Международная выставка MÜSIAD EXPO проводится в Стамбуле один раз в два года при поддержке турецкого правительства. Это ведущая многоотраслевая международная выставка и бизнес-форум турецкой Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей MÜSIAD. В этом году она проходит с 26 по 29 ноября. В 2022 году в выставке приняли участие 522 компании из 16 стран.