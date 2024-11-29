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НАИП Беларуси договорилось с турецкими инвесторами о трех проектах

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси Дмитрий Красовский подписал соглашение об инвестиционных намерениях с тремя турецкими компаниями. Подписание состоялось на полях международной выставки MÜSIAD EXPO 2024 в Стамбуле, сообщили БЕЛТА в НАИП.

Речь идет о проектах по производству пищевых продуктов, косметики и бытовой химии, а также о проекте в сфере общественного питания.

Соглашения между НАИП и турецкими инвесторами заключены в результате переговоров и подготовительной работы, проведенной при активном содействии партнера НАИП в Турции и представителя MÜSIAD по Беларуси Микаила Чалышкана.

Международная выставка MÜSIAD EXPO проводится в Стамбуле один раз в два года при поддержке турецкого правительства. Это ведущая многоотраслевая международная выставка и бизнес-форум турецкой Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей MÜSIAD. В этом году она проходит с 26 по 29 ноября. В 2022 году в выставке приняли участие 522 компании из 16 стран.

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