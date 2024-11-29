Глава Нацбанка высказался о возможности обвала тенге

«Обвал — это когда в половину обваливается курс за один день. Как я уже сказал, у нас курс 495−498 наблюдается в течение последних двух недель, примерно так, может быть, чуть больше. И он снизился до текущих 507. Это 2%. Это не обвал! Можно какой угодно рынок сказать, даже на уровне своих собственных финансов, персональных, личных финансов — 2% это не обвал. Терминологически нужно здесь очень четко отделять. Поэтому риска обвала тенге точно нет», — заверил Тимур Сулейменов.