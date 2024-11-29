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Глава Нацбанка высказался о возможности обвала тенге

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 29 ноября 2024 года рассказал, стоит ли ожидать обвала национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

Он однозначно заявил, что риска обвала нацвалюты нет.

«Обвал — это когда в половину обваливается курс за один день. Как я уже сказал, у нас курс 495−498 наблюдается в течение последних двух недель, примерно так, может быть, чуть больше. И он снизился до текущих 507. Это 2%. Это не обвал! Можно какой угодно рынок сказать, даже на уровне своих собственных финансов, персональных, личных финансов — 2% это не обвал. Терминологически нужно здесь очень четко отделять. Поэтому риска обвала тенге точно нет», — заверил Тимур Сулейменов.

Ранее он сообщил, что разница в курсе составила всего 2% между 498, условно, 495 и 507. Ничего страшного он в этом не видит.

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