Молдавскому лею стукнуло 31: Какими ошибками нас удивляли банкноты

Национальная валюта Молдовы была введена в обращение 29 ноября 1993 года. Она заменила временную денежную единицу — купон, который находился в обращении с 10 июня 1992 года, сообщает InfoMarket. Молдавский лей образца 1993 г. уже с 1994 г. был заменен на новую серию, которая в свою очередь обновляется с 2015 г. В обращение были введены монеты 1, 5, 10, 25 и 50 банов, а также 1 лей и 5 леев; и купюры — 1, 5, 10, 20, 50, 100; затем 200 и 500 леев.