Молдавскому лею стукнуло 31: Какими ошибками нас удивляли банкноты

Национальная валюта Молдовы была введена в обращение 29 ноября 1993 года. Она заменила временную денежную единицу — купон, который находился в обращении с 10 июня 1992 года, сообщает InfoMarket. Молдавский лей образца 1993 г. уже с 1994 г. был заменен на новую серию, которая в свою очередь обновляется с 2015 г. В обращение были введены монеты 1, 5, 10, 25 и 50 банов, а также 1 лей и 5 леев; и купюры — 1, 5, 10, 20, 50, 100; затем 200 и 500 леев.
В ближайшее время Нацбанк выпустит в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 лея. Дизайн этих монет уже одобрен и определен подрядчик, который их изготовит. По словам президента НБМ Сергея Чокли, монеты могут быть введены в обращение до конца 2017 г. После этого планируется начать реализацию проекта по модернизации банкнот.
Между тем, поспешность, с которой они были напечатаны первые леи, естественная и оправданная экономическими причинами (подобное произошло во всех республиках бывшего Советского Союза), привела к некоторым грамматическим ошибкам в тексте банкнот, пишет Noi.md.
Сначала о монастырях:
На реверсе банкноты номиналом 1 лейнапечатано изображение монастыря Кэприяна. На банкнотах всех выпусков до 2010 года написано «Mînăstirea Căpriana».
С 2010 года текст был исправлен: «Mănăstirea Căpriana».
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Банкнота номиналом 10 леев — монастырь Хыржэука. На банкнотах, выпущенных до 2009 года, написано «Mînăstirea Hîrjauca». С 2009 года появился вариант: «Mănăstirea Hîrjauca».
Использование формы «Hîrjauca» вместо правильной и естественной для молдавской фонетики «Hîrjăuca/Hârjăuca» свидетельствует об отсутствии элементарных знаний румынского языка.
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50 леев — монастырь Хырбовэц. С этим еще хуже! На банкнотах, выпущенных до 2008 года, под изображением монастыря написано «Mînăstire_ Hîrbovet»! С 2008 года — правильный вариант: «Mănăstirea Hîrbovăţ». Тут уж действительно не так важно использование «î» вместо «â», по сравнению с другими грубыми ошибками!
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Наиболее известной является ошибка на банкноте в 100 леев. Крепость «Tighina’представлена как “Thighina”. В 2008 году ошибка была исправлена.
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На банкноте достоинством в 1000 леев изображено здание Президентуры, под которым написано «Парламент Республики Молдова». Действительно, в начале 90-х парламент работал в этом здании, но сейчас это не так. Ошибку нужно исправить, указав годы работы парламента в нынешнем президентском дворце.
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Изображение на банкноте в 500 леев не содержит никаких ошибок, но его стоит отметить из-за уникальности.
На купюрах изображен кафедральный собор Кишинева и колокольня перед ним. Но во время выпуска банкноты (в 1992 году) колокольни перед собором не было — она была разрушена при советской власти в 1962 году и восстановлена лишь в 1997 году.
Это пример антисоветчины, характерный для раннего периода Республики Молдова.
Хотя официально банкнота введена в обращение в 1999 году, есть основания полагать, что она была задумана и выпущена до восстановления колокольни, учитывая графическое представление первоначальной модели колокольни и кровли собора.
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В описании банкнот на сайте Национального банка Молдовы, вышеназванные ошибки не упоминаются.
Наоборот, описаны лишь правильные образцы, из чего логически вытекает предположение, что все образцы с ошибками — фальшивки!
Когда губернатором НБМ стал Д. Дрэгуцану, были выпущены банкноты номиналов 1 лей и 20 леев с его подписью. Эти изменения указаны на веб-сайте учреждения. То же самое должно произойти с исправлениями 2008, 2009 и 2010 годов.
В противном случае, мы можем опять-таки логически предположить, что купюры без ошибок — поддельные!
Ремарка по поводу молдавских монет: их чеканят в Государственном монетном дворе Румынии (за исключением монеты в 50 бань выпуска 1997 года, из стали с латунным покрытием, которая чеканится в Чехии).
Европейская традиция чеканки монет (даже после введения евро) дает право граверу выгравировать на монете свои инициалы.
С 1993 года на молдавских монетах присутствуют инициалы CD гравера Константина Думитреску (Constantin Dumitrescu). На монетах в 1 и 10 бань — C.D. отдельными буквами, на монетах в 5, 25 и 50 бань (алюминиевых, выпуска 1993 года) — CD в виде монограммы.
С 2003 инициалы исчезают.
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Причины не названы. Можно предположить, что это является результатом чрезмерного старания в борьбе с «румынским империализмом», что было характерно для периода 2001−2009 годов.
Я надеюсь, что этот несправедливый подход будет исправлен, если мы стремимся соответствовать европейскому духу.
Но гораздо хуже, что официальный сайт НБМ не упоминает имя гравера монет К. Думитреску, как не назван и автор банкнот Георге Врабие. Не указывается и наличие инициалов на монетах, что абсурдно, учитывая, что они являются свидетельством их подлинности.
Пик глупости — это представление на том же сайте монеты в 1 бань 1993 года выпуска с инициалами, стертыми каким-нибудь «фотошопом»! (на всех монетах в 1 бань, введенных в обращение до 2003 года, были выгравированы инициалы).