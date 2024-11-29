В Новосибирске появится новый парк «Чемской берег»

Весной этого года новосибирцы выбирали сквер, парк или набережную для благоустройства в следующем году. Всего в списке было восемь локаций — по одной от каждого городского района и округа. Это скверы: «Зыряновский» и «Имени Калинина»; парки: «Сосновый бор», Ельцовский и имени Кирова; озеро Безымянное; набережная в микрорайоне ОбьГЭС и общественная территория на улице Саввы Кожевникова. За её преображение в итоге отдали голоса 64 тысячи горожан.
— У новосибирцев есть запрос на то, чтобы город менялся, люди хотят, чтобы непосредственно в местах проживания были локации, где есть зеленые зоны, детские, спортивные площадки. Исторически так сложилось, что город Новосибирск развивался от центра, от железнодорожного вокзала и реки Оби, мы же сейчас движемся в сторону концепции «Город без окраин», чтобы в каждом районе реализовывать такие проекты благоустройства. Проект «Чемской берег», который стал абсолютным чемпионом в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства в 2024 году, это еще один шаг к реализации этой концепции, — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
По поручению мэра в следующем году отремонтируют еще и участок улично-дорожной сети, прилегающей к будущему парку. Перенесут конечную остановку общественного транспорта «Улица Саввы Кожевникова». Кроме того, будут приведены в порядок выпуски магистральных коллекторов и демонтированы гаражи, незаконно установленные в водоохранной зоне.
— В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации, срок подачи документов в Государственную вневедомственную экспертизу Новосибирской области — 5 декабря 2024 года, — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Ксения Антонова.
На территории площадью порядка 50,5 тысяч квадратных метров обустроят двухуровневую рекреационную зону. В верхней части появятся спортивные и детские площадки, места для отдыха и пикников, экологические тропы и смотровая площадка с видом на реку. На подтопляемом нижнем ярусе предусмотрены два спуска к воде и тропа из природного камня.
— Жители единогласно хотели организации площадок для отдыха, для спорта, для детей, и даже для выгула собак, которая тоже появилась в нашем проекте. Также предусмотрен павильон с туалетами, в том числе и для маломобильных граждан, помещение для охраны, для хранения инвентаря садово-паркового. В общем все что нужно, там будет, — отметил главный инженер проекта Алексей Хохлов.
На создание парка «Чемской берег» уже предусмотрены средства в размере 100 миллионов рублей. Строительные работы стартуют в 2025 году, полностью завершить благоустройство планируют в 2026 году.
Екатерина ЛОБАНОВА.