В Новосибирске появится новый парк «Чемской берег»

— У новосибирцев есть запрос на то, чтобы город менялся, люди хотят, чтобы непосредственно в местах проживания были локации, где есть зеленые зоны, детские, спортивные площадки. Исторически так сложилось, что город Новосибирск развивался от центра, от железнодорожного вокзала и реки Оби, мы же сейчас движемся в сторону концепции «Город без окраин», чтобы в каждом районе реализовывать такие проекты благоустройства. Проект «Чемской берег», который стал абсолютным чемпионом в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства в 2024 году, это еще один шаг к реализации этой концепции, — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.