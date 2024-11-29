Из Уфы в Москву будет курсировать двухэтажный поезд

В двухэтажных вагонах оборудованы кондиционеры, биотуалеты, розетки для зарядки гаджетов. В одном из вагонов есть подъемное устройство для инвалидной коляски и купе увеличенной площади для маломобильных пассажиров. Попасть в купе можно будет с помощью специальной магнитной карты.