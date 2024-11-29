МАРТ определил перечень алкоголя для свободного ввоза в Беларусь в 2025 году

Речь идет об алкогольной продукции, при ввозе которой не будет распространяться исключительное право государства на импорт. В перечне, опубликованном в документе, перечислены 22 наименования французского шампанского (в том числе Dom Perignon, Moet & Chandon, Ponsardin Brut, Veuve Clicquot и другие), 52 бренда коньяков, также и произведенных из коньячных спиртов с выдержкой более 10 лет (Camus, Martell, Rеmy Martin, Hennessy и т.д.) и еще 85 наименований виски, 26 наименований рома и три джина.