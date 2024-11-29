МАРТ определил перечень алкоголя для свободного ввоза в Беларусь в 2025 году

Министерством антимонопольного регулирования и торговли установлен перечень алкогольных напитков для свободного импорта на 2025 год. Соответствующее постановление МАРТ (№ 69 от 14 ноября 2024-го) опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Речь идет об алкогольной продукции, при ввозе которой не будет распространяться исключительное право государства на импорт. В перечне, опубликованном в документе, перечислены 22 наименования французского шампанского (в том числе Dom Perignon, Moet & Chandon, Ponsardin Brut, Veuve Clicquot и другие), 52 бренда коньяков, также и произведенных из коньячных спиртов с выдержкой более 10 лет (Camus, Martell, Rеmy Martin, Hennessy и т.д.) и еще 85 наименований виски, 26 наименований рома и три джина.
Кроме того, в список включили виноградные вина с минимальной ценой производителя 13 евро за один литр на условиях FCA — склад производителя. Здесь указано, что при объеме сосуда меньше или больше литра, рассчитываемая пропорционально емкости минимальная цена не должна быть менее 13 евро за 1 литр.
Документ вступает в силу c 1 января 2025 года.
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