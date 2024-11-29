Возле клинической больницы № 3 построят бизнес-отель

Этот объект возле здания клинической больницы № 3 собирается возвести компания «Управление проектами» девелоперской группы «Мегаполис». Проекту присвоен статус «приоритетный инвестпроект». Как сообщила на заседании градсовета представитель «Мегаполиса» Наталья Рихтер, комплекс будет состоять из бизнес-отеля, медцентра, офисных и торговых пространств, ресторана и других объектов.
Отель будет ориентирован на бизнес-туристов, посещающих Пермь в рамках рабочих визитов, на студентов, приезжающих в Пермь учиться. Здание будет шестиэтажным, на 1−2 этажах разместятся инфраструктурные объекты, на 3−4 этажах — гостиничные номера. Номерной фонд отеля составит 340 номеров. Концепция внешнего облика здания создавалась в соответствии с окружающей, в том числе исторической, застройкой. Здание будет исполнено в светлых, бежевых и серых тонах. По словам Натальи Рихтер, во дворе комплекса обустроят места для отдыха, высадят липовый сад, построят фонтан.
Получить разрешение на строительство комплекса планируется в 2026 году, а завершить проект — в 2028-ом. По словам представителей «Мегаполиса», оператор отеля и медицинской клиники пока не определены. Директор по развитию «Мегаполиса» Михаил Крепак уточнил, что переговоры по оператору отеля велись с рядом крупнейших компаний из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, но решение будет принято не ранее 2027 года.
ООО «Управление проектами» ранее контролировалось бывшим председателем совета директоров «Медлайфа» Вячеславом Логиновым. Тогда общество намеревалось построить за зданием клинической больницы № 3 медицинский центр. Осенью 2023 года компанию выкупил пермский застройщик, владелец компании «Мегаполис» Леонид Крепак. При новом владельце организация изменила концепцию, стало известно о планах возвести там медцентр с гостиничным комплексом. Кроме того, «Управление проектами» обязалось подарить правительству Пермского края не менее 700 кв. м. отеля. Объект разместится на земельном участке площадью 4,5 тыс. кв. м.