Возле клинической больницы № 3 построят бизнес-отель

Получить разрешение на строительство комплекса планируется в 2026 году, а завершить проект — в 2028-ом. По словам представителей «Мегаполиса», оператор отеля и медицинской клиники пока не определены. Директор по развитию «Мегаполиса» Михаил Крепак уточнил, что переговоры по оператору отеля велись с рядом крупнейших компаний из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, но решение будет принято не ранее 2027 года.