Центр эпидемиологии и микробиологии построят в Петербурге

— В условиях глобальных вызовов, таких как пандемии и новые инфекционные болезни, работа центра особенно востребована. Он позволит значительно расширить возможности института в эпидемиологии и микробиологии, а также станет важным шагом в развитии научных исследований и медицинской практики в нашем регионе, — отметил Линченко.