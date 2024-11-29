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Центр эпидемиологии и микробиологии построят в Петербурге

Новое научно-исследовательское учреждение возведут в Курортном районе.

Источник: Линченко Николай Викторович — Telegram

Комплекс зданий ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера построят в поселке Белоостров на Новом шоссе в Петербурге. О выдаче соответствующего разрешения в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

— В условиях глобальных вызовов, таких как пандемии и новые инфекционные болезни, работа центра особенно востребована. Он позволит значительно расширить возможности института в эпидемиологии и микробиологии, а также станет важным шагом в развитии научных исследований и медицинской практики в нашем регионе, — отметил Линченко.

Ожидается, что учреждение в Курортном районе оборудуют научно-лабораторным, научно-исследовательским и научно-производственным корпусами, а также обеспечат там комфортную и функциональную среду как для ученых, так и для сотрудников института.

Напомним, этой осенью на Камской улице в Северной столице ввели в эксплуатацию Центр социальной реабилитации. Там возвели бассейн, кабинеты для музыкальной и игровой терапии. Кроме того, его расположение у реки Смоленка позволят проводить занятия по гребле.

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