В Красноярске завершают строительство развязки на Пашенном

29 ноября администрация Красноярска отчиталась о строительстве многострадальной транспортной развязки из микрорайона Пашенный на Николаевский мост. Как пишет телеграм-канал «Градостроительный вестник», дорога «почти готова».
«Специалисты уже установили на ж/д путях устройство сигнализации, централизации и блокировки, сейчас идут пусконаладочные работы этой системы. Также строители завершают работы по установке охранного ограждения железной дороги», — сообщили в мэрии.
Затем начнется приемка развязки. Объект введут в эксплуатацию только после получения всех заключений.
Напомним, что строительство последней из запланированных развязок Николаевского моста началось в 2022 году, первоначальные сроки сдачи — октябрь 2023 года.
Летом 2024 года на объекте открыли «технический проезд автомобилей».
Необходимость автодороги сложно переоценить — благодаря ей жители новостроек получат возможность прямого выезда на Николаевский мост.