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В Красноярске завершают строительство развязки на Пашенном

Муниципальный контракт на строительство дороги действует до конца 2024 года.

Источник: Соцсети

29 ноября администрация Красноярска отчиталась о строительстве многострадальной транспортной развязки из микрорайона Пашенный на Николаевский мост. Как пишет телеграм-канал «Градостроительный вестник», дорога «почти готова».

«Специалисты уже установили на ж/д путях устройство сигнализации, централизации и блокировки, сейчас идут пусконаладочные работы этой системы. Также строители завершают работы по установке охранного ограждения железной дороги», — сообщили в мэрии.

Затем начнется приемка развязки. Объект введут в эксплуатацию только после получения всех заключений.

Напомним, что строительство последней из запланированных развязок Николаевского моста началось в 2022 году, первоначальные сроки сдачи — октябрь 2023 года.

Летом 2024 года на объекте открыли «технический проезд автомобилей».

Необходимость автодороги сложно переоценить — благодаря ей жители новостроек получат возможность прямого выезда на Николаевский мост.